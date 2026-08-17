LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

449,10EUR -14,20EUR -3,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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17.08.2026 12:45:16

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Richemont bleibe wegen des überlegenen organischen Wachstums, das auch in Zukunft Bestand haben und die Konsensschätzungen übertreffen sollte, sein bevorzugter Titel im Luxusgütersektor, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Im Bereich "weicher" Luxuswaren sieht er bei Hermes noch Steigerungspotenzial, welches ab 2027 sichtbar werden dürfte. LVMH profitiere von einer Wiederbelebung der Marke Dior, kämpfe aber immer noch mit den anspruchsvollen Verbrauchern der Mittelschicht, wie das schwache organische Wachstum im Bereich Mode und Lederwaren belege. Kering habe derweil gezeigt, dass eine Anpassung der Preis- und Sortimentsstruktur nach unten Gucci beflügeln könne. Daran dürfte sich LVMH ein Beispiel nehmen, wenn auch wahrscheinlich mit mehr Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des Markenwerts von Louis Vuitton./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 21:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 05:02 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
451,75 € 		Abst. Kursziel*:
32,82%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
449,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,60%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:45 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
12.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 449,10 -3,06% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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13:10 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
13:09 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
13:09 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
13:09 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
13:09 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
12:55 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
12:52 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
12:45 Richemont Outperform Bernstein Research
12:45 Hermès Outperform Bernstein Research
12:45 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
12:37 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:37 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:57 E.ON Buy Deutsche Bank AG
11:56 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
11:56 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
11:55 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
11:35 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:35 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:41 SFC Energy Buy Warburg Research
09:40 Wacker Neuson Buy Warburg Research
09:39 secunet Security Networks Buy Warburg Research
09:38 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
09:35 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
08:39 freenet Buy Deutsche Bank AG
08:39 RWE Buy Deutsche Bank AG
08:27 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
07:13 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:13 Prosus Overweight Barclays Capital
07:12 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:04 RWE Buy UBS AG
07:03 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:53 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:52 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
06:52 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:49 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:33 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05:58 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
05:58 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
14.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
14.08.26 Verbund Underperform RBC Capital Markets
14.08.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
14.08.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Energiekontor Halten DZ BANK
14.08.26 Talanx Kaufen DZ BANK
14.08.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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