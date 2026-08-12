LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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12.08.2026 09:42:50

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH von 600 auf 590 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das zweite Quartal habe sich die Stimmung für die europäische Luxusgüterbranche nur verhalten gebessert, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jeweiligen Aktien entwickelten sich weiter auseinander. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Besser als andere Segmente sollte sich das Juwelengeschäft entwickeln, angeführt von Richemont. Weitere Outperformer seien Brunello Cucinelli und Burberry./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
590,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
470,00 € 		Abst. Kursziel*:
25,53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
466,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,37%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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