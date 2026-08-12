FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH von 600 auf 590 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das zweite Quartal habe sich die Stimmung für die europäische Luxusgüterbranche nur verhalten gebessert, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jeweiligen Aktien entwickelten sich weiter auseinander. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Besser als andere Segmente sollte sich das Juwelengeschäft entwickeln, angeführt von Richemont. Weitere Outperformer seien Brunello Cucinelli und Burberry./rob/bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET



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