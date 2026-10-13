Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Index-Performance im Blick
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13.10.2026 15:58:32
Freundlicher Handel: DAX nachmittags mit Gewinnen
Am Dienstag tendiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,30 Prozent fester bei 25 353,16 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,082 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,154 Prozent stärker bei 25 316,71 Punkten, nach 25 277,68 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 25 453,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 270,29 Punkten erreichte.
DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der DAX bei 25 568,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der DAX 25 114,25 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der DAX auf 24 387,93 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,32 Prozent zu Buche. 26 618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Symrise (+ 3,13 Prozent auf 96,18 EUR), Brenntag SE (+ 2,17 Prozent auf 63,18 EUR), BMW (+ 2,15 Prozent auf 54,20 EUR), Continental (+ 2,10 Prozent auf 70,04 EUR) und Commerzbank (+ 1,97 Prozent auf 38,87 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-2,34 Prozent auf 55,88 EUR), Siemens Energy (-1,34 Prozent auf 144,82 EUR), HOCHTIEF (-0,81 Prozent auf 391,20 EUR), Airbus SE (-0,53 Prozent auf 187,16 EUR) und EON SE (-0,40 Prozent auf 17,27 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3 513 907 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,18 erwartet. Mit 7,83 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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