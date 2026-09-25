Symrise Aktie
|93,84EUR
|0,46EUR
|0,49%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Edward Hockin erwartet in seinem Ausblick vom Freitag aus eigener Kraft ein Wachstum von 4,8 Prozent. Damit würde der Aromen- und Duftstoffhersteller seine Umsatzdynamik beibehalten. Er erwartet in den Bereichen Food & Beverages und Fragrances eine ähnliche Entwicklung wie im zweiten Quartal, während sich der Tiernahrungsbereich voraussichtlich etwas verbessern dürfte./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 06:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 06:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
92,34 €
|
Abst. Kursziel*:
8,30%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
93,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,56%
|
Analyst Name::
Edward Hockin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
24.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
24.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.09.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Symrise auf 96 Euro - 'Equal Weight' (dpa-AFX)
|
21.09.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
21.09.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
21.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
21.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|08:23
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|08:23
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|08:23
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|93,88
|0,54%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:09
|Shelly Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:08
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:04
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:23
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:07
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|UBS AG
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.