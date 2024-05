Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,47 Prozent stärker bei 5 048,55 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,342 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,030 Prozent stärker bei 5 026,70 Punkten, nach 5 025,17 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 026,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 064,50 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,239 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 23.04.2024, bei 5 008,17 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 23.02.2024, den Wert von 4 872,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 342,38 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 11,87 Prozent zu Buche. Bei 5 121,71 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 2,08 Prozent auf 177,32 EUR), Infineon (+ 1,22 Prozent auf 38,17 EUR), SAP SE (+ 0,89 Prozent auf 180,92 EUR), Sanofi (+ 0,82 Prozent auf 91,41 EUR) und UniCredit (+ 0,67 Prozent auf 36,20 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen adidas (-1,55 Prozent auf 221,90 EUR), Deutsche Telekom (-1,54 Prozent auf 21,77 EUR), Bayer (-1,39 Prozent auf 28,00 EUR), Enel (-1,37 Prozent auf 6,57 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,10 Prozent auf 38,67 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 560 816 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 382,212 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,96 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

