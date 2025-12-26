Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Lukrative Vodafone Group-Investition?
|
26.12.2025 10:03:34
FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vodafone Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE feiertags-bedingt kein Handel mit der Vodafone Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 0,84 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 191,895 Vodafone Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 0,97 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 159,24 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 15,92 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 22,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
