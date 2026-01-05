Vodafone Group Aktie
|1,17EUR
|0,02EUR
|1,83%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Sell" mit einem Kursziel von 80 Pence belassen. Die jüngste Quartalsbetrachtung der Preise für Mobiltelefonie und Breitband-Anschlüsse zeigten durchwachsene Trends, wenngleich beim Mobilfunk das Schlimmste in Sachen Preiskampf überstanden sein dürfte, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
0,80 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
0,99 £
|
Abst. Kursziel*:
-19,26%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
1,01 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20,93%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLCmehr Nachrichten
|
02.01.26
|Gewinne in London: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.01.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
31.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
31.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schwächer (finanzen.at)
|
31.12.25