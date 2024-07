Gewinne in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell

Das macht der FTSE 100 am fünften Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr steigt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,62 Prozent auf 8 237,49 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,537 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 186,35 Punkte an der Kurstafel, nach 8 186,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 8 262,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 181,23 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 1,00 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 26.06.2024, bei 8 225,33 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 26.04.2024, einen Stand von 8 139,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.07.2023, lag der FTSE 100 bei 7 676,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell NatWest Group (+ 5,89 Prozent auf 3,58 GBP), Anglo American (+ 4,37 Prozent auf 23,64 GBP), Ocado Group (+ 3,60 Prozent auf 4,41 GBP), Burberry (+ 3,21 Prozent auf 7,40 GBP) und Intertek (+ 2,62 Prozent auf 49,36 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Segro (-2,82 Prozent auf 8,82 GBP), BT Group (-1,57 Prozent auf 1,38 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,30 Prozent auf 78,92 GBP), Imperial Brands (-1,12 Prozent auf 21,28 GBP) und Rentokil Initial (-1,01 Prozent auf 4,62 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 30 290 298 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224,348 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,11 erwartet. Mit 10,14 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at