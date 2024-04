Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Neutral-Note für Continental-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. hat die Continental-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 67 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ein schwaches erstes Quartal habe den Autozulieferer zu einer Vorab-Veröffentlichung der Zahlen veranlasst, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien wegen des schwachen Autozuliefergeschäfts deutlich verfehlt worden. Er kürzte seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) bis 2026.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 08:02 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 62,40 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 0,64 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel Continental-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 verlor die Aktie um 19,0 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2024 wird Continental voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

