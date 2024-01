Gute Stimmung in Frankfurt: DAX mit Zuschlägen

Am Montag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,69 Prozent stärker bei 16 668,74 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,667 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,779 Prozent fester bei 16 684,10 Punkten in den Handel, nach 16 555,13 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 16 705,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 607,72 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 22.12.2023, lag der DAX bei 16 706,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 14 798,47 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, wurde der DAX auf 15 033,56 Punkte taxiert.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,600 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 16 963,47 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern markiert.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 2,60 Prozent auf 16,78 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,05 Prozent auf 84,70 EUR), Hannover Rück (+ 1,65 Prozent auf 228,60 EUR), Infineon (+ 1,62 Prozent auf 34,75 EUR) und Daimler Truck (+ 1,55 Prozent auf 31,36 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Commerzbank (-3,71 Prozent auf 10,66 EUR), RWE (-2,13 Prozent auf 36,69 EUR), Porsche (-1,41 Prozent auf 72,74 EUR), Siemens Healthineers (-1,39 Prozent auf 51,26 EUR) und Symrise (-0,89 Prozent auf 93,66 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 15 117 655 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 174,145 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,64 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at