Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker

Am Montag bewegte sich der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,40 Prozent stärker bei 18 073,74 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,744 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,034 Prozent auf 18 008,23 Punkte an der Kurstafel, nach 18 002,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 969,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 149,33 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.05.2024, wurde der DAX auf 18 704,42 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, erreichte der DAX einen Stand von 17 936,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bei 16 357,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,78 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern markiert.

Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Zalando (+ 2,80 Prozent auf 22,77 EUR), Deutsche Börse (+ 2,11 Prozent auf 186,10 EUR), QIAGEN (+ 1,79 Prozent auf 40,41 EUR), Deutsche Bank (+ 1,61 Prozent auf 14,65 EUR) und Siemens (+ 1,42 Prozent auf 168,10 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-3,45 Prozent auf 26,13 EUR), adidas (-2,58 Prozent auf 219,10 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,48 Prozent auf 26,31 EUR), Siemens Healthineers (-2,09 Prozent auf 52,52 EUR) und Sartorius vz (-1,95 Prozent auf 240,90 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 806 333 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204,008 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,53 erwartet. Mit 8,54 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at