Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

In Frankfurt war heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Der LUS-DAX schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 17 609,50 Punkten ab.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 17 555,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 610,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, den Stand von 16 933,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 28.11.2023, bei 15 987,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.02.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 357,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 5,17 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 17 610,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 2,15 Prozent auf 218,90 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,87 Prozent auf 88,44 EUR), Siemens (+ 1,83 Prozent auf 179,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,72 Prozent auf 73,40 EUR) und Rheinmetall (+ 1,59 Prozent auf 421,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-4,04 Prozent auf 33,17 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,40 Prozent auf 25,61 EUR), Bayer (-1,97 Prozent auf 28,56 EUR), Symrise (-1,68 Prozent auf 94,70 EUR) und SAP SE (-1,53 Prozent auf 172,12 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 488 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 202,358 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,03 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

