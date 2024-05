Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester

Der LUS-DAX steigt am Donnerstag.

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,89 Prozent höher bei 18 667,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 18 476,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 688,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.04.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 133,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.02.2024, bei 16 958,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 09.05.2023, bei 15 956,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,48 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 688,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,43 Prozent auf 23,56 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,32 Prozent auf 39,20 EUR), RWE (+ 1,91 Prozent auf 33,64 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,74 Prozent auf 99,44 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,43 Prozent auf 21,95 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-6,04 Prozent auf 68,19 EUR), Allianz (-3,98 Prozent auf 262,70 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,62 Prozent auf 27,51 EUR), Zalando (-2,46 Prozent auf 24,54 EUR) und Continental (-1,62 Prozent auf 60,62 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 336 397 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 203,517 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,97 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,75 Prozent.

Redaktion finanzen.at