Handel in Paris: CAC 40 mittags in Rot

Der CAC 40 kommt am Mittwoch nicht vom Fleck.

Um 12:10 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0,17 Prozent auf 7 934,69 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,507 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,015 Prozent auf 7 947,23 Punkte an der Kurstafel, nach 7 948,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 934,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 956,73 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 0,194 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 7 634,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.11.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 250,13 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 28.02.2023, bei 7 267,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 976,40 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 281,10 Zähler.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 10 786 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 420,145 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

2024 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index weist die BNP Paribas-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at