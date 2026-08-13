HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
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13.08.2026 07:31:38
Hellofresh verdient deutlich weniger - Umsatzprognose konkretisiert
BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender HelloFresh hat im zweiten Quartal weiter das schwächelnde Geschäft mit Kochboxen und Fertiggerichten zu spüren bekommen. Den Jahresgewinnausblick bestätigte das Unternehmen zwar, der Umsatz entwickle sich aber in Richtung des unteren Endes der Prognosespanne von währungsbereinigt minus 3 bis minus 6 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll weiter 375 bis 425 Millionen Euro erreichen
Der Konzernumsatz sank in den drei Monaten bis Ende Juni um 8,8 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro. Analysten hatten hier etwas weniger erwartet. Der um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel um fast ein Viertel Prozent auf rund 121 Millionen Euro, was im Rahmen der Markterwartungen liegt.
Unter dem Strich sank der auf die Anteilseigner entfallene Gewinn von 13,3 auf 2,8 Millionen Euro./err/mis
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