Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Boom bei KI-Chips
|
30.12.2025 09:58:39
Infineon-Aktie erhält Rückenwind durch Chef-Interview
Im frühen XETRA-Handel stieg der Kurs des Chipkonzerns am Dienstag um ein Prozent auf 37,10 Euro. Erstmals seit dem 12. Dezember wurden die Aktien wieder über der 37-Euro-Marke gehandelt. Charttechnisch etabliert sich der Kurs damit weiter über der 21-Tage-Linie, die bei knapp 36,40 Euro verläuft.
Infineon-Chef Jochen Hanebeck rechnet "auf Jahre mit einem Boom bei KI-Chips" und kräftigem Wachstum bei Halbleitern für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. "Wir können momentan gar nicht so viel liefern, wie die Kunden bestellen", sagte er dem "Handelsblatt". Die Sorgen vieler Anleger vor einer "KI-Blase" teilt der Manager nicht.
Positiv für den Sektor ist laut einem Händler auch ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die USA den südkoreanischen Herstellern Samsung und SK Hynix unter Berufung auf Kreise erlaubt haben soll, auch 2026 Chipanlagen in ihre chinesischen Werke zu liefern.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Sean Gallup/Getty Images
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|37,13
|1,01%