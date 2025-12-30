Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Boom bei KI-Chips 30.12.2025 09:58:39

Infineon-Aktie erhält Rückenwind durch Chef-Interview

Infineon-Aktie erhält Rückenwind durch Chef-Interview

Die Aktien von Infineon haben am letzten Handelstag des Jahres ein Hoch seit Mitte Dezember erreicht.

Im frühen XETRA-Handel stieg der Kurs des Chipkonzerns am Dienstag um ein Prozent auf 37,10 Euro. Erstmals seit dem 12. Dezember wurden die Aktien wieder über der 37-Euro-Marke gehandelt. Charttechnisch etabliert sich der Kurs damit weiter über der 21-Tage-Linie, die bei knapp 36,40 Euro verläuft.

Infineon-Chef Jochen Hanebeck rechnet "auf Jahre mit einem Boom bei KI-Chips" und kräftigem Wachstum bei Halbleitern für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. "Wir können momentan gar nicht so viel liefern, wie die Kunden bestellen", sagte er dem "Handelsblatt". Die Sorgen vieler Anleger vor einer "KI-Blase" teilt der Manager nicht.

Positiv für den Sektor ist laut einem Händler auch ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die USA den südkoreanischen Herstellern Samsung und SK Hynix unter Berufung auf Kreise erlaubt haben soll, auch 2026 Chipanlagen in ihre chinesischen Werke zu liefern.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Neue KI-Allianz: Infineon und Lenovo arbeiten im Auto-Markt zusammen

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Sean Gallup/Getty Images

Analysen zu Infineon AGmehr Analysen

01.12.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Infineon Buy UBS AG
27.11.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Infineon Outperform Bernstein Research
18.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 37,13 1,01% Infineon AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ohne große Ausschläge. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen