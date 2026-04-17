Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Aktuelle Analyse
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17.04.2026 14:49:47
Infineon-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. David Dai befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der Frage, wie sich der Halbleitersektor bis Anfang der 2030er-Jahre entwickeln wird, wenn Künstliche Intelligenz (KI) vollständig integriert und kommerzialisiert ist. Er geht davon aus, dass Leistungshalbleiter und -komponenten für den Betrieb von KI-GPUs und Rechenzentren unerlässlich sein werden. In Infineon sieht er einen künftigen großen Gewinner in diesem Segment.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:33 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 46,91 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 10,86 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 1 667 494 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 25,3 Prozent. Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Infineon am 06.05.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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