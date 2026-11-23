Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Outperform-Einstufung
|
23.11.2026 15:13:47
Infineon-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Ein Analystenteam um den Experten Mark Newman untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie einen erweiterten Kreis an KI-Aktien, inwieweit deren Kurskorrektur dem jeweiligen Engagement der einzelnen Unternehmen im Bereich Cloud-Rechenzentren entsprach. Bei vielen Werten sei dies überzogen worden, und so böten sich selektive Chancen. Dell wird unter Server-Herstellern als Favorit genannt, aber konstruktiv gehen die Experten auch an Speicherhersteller heran. Im Chipbereich bleibt Broadcom der "US-Top-Pick". Apple gilt ihnen weiterhin als "sicherer Hafen".
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:57 Uhr 6,5 Prozent im Plus bei 48,39 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 69,46 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2 309 727 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 29,2 Prozent zu Buche. Infineon dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 03.02.2027 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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