Investment-Note für Siemens-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens nach einer Telefonkonferenz von 225 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aussagen des Unternehmens seien positiv gewesen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie ließen auf Zuversicht mit Blick auf die Sparte Automation schließen, vor allem auf dem chinesischen Markt.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Um 14:06 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,0 Prozent auf 224,75 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 9,01 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 478 749 Siemens-Aktien. Auf Jahressicht 2025 kletterte das Papier um 19,2 Prozent. Am 13.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

