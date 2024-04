Lufthansa wirbt mit Teilzeitprogramm um Technik- und IT-Profis

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa Group wirbt mit einem Teilzeitprogramm um Fachkräfte in den Bereichen Finanzen und IT. Das einjährige Einstiegsprogramm PartTimePro startet im November und richtet sich explizit an Menschen mit Berufserfahrung, die in Teilzeit arbeiten möchten, wie der Konzern mitteilte. Damit wolle "die Lufthansa Group neue Beschäftigte für sich gewinnen und den Bedürfnissen im heutigen Jobumfeld gerecht werden".

Die Teilnehmenden können im Rahmen des Programms bis zu drei verschiedene Abteilungen innerhalb des Konzerns kennenlernen und ihr Arbeitszeitmodell zwischen 70 und 80 Prozent einer Vollzeitstelle frei wählen. Das Programm sei der Auftakt für ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis innerhalb des Konzerns.

Die Bewerbungsphase begann am heutigen Dienstag und endet am 1. Mai.

April 02, 2024