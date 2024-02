LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt zum Start des Freitagshandels zurück

Um 09:27 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent auf 17 365,50 Punkte zurück.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 17 363,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 424,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.01.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 686,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.11.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 997,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 23.02.2023, mit 15 530,00 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 3,71 Prozent. Bei 17 430,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell BASF (+ 3,21 Prozent auf 48,35 EUR), Porsche (+ 1,33 Prozent auf 82,24 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,17 Prozent auf 48,58 EUR), Sartorius vz (+ 1,11 Prozent auf 345,00 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,05 Prozent auf 86,62 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Allianz (-2,41 Prozent auf 248,95 EUR), Deutsche Telekom (-2,35 Prozent auf 21,82 EUR), MTU Aero Engines (-1,02 Prozent auf 213,90 EUR), Siemens Energy (-0,90 Prozent auf 13,78 EUR) und RWE (-0,35 Prozent auf 31,00 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 146 719 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 189,819 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,19 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at