LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Handel im Minus

Am Mittwoch fällt der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,12 Prozent auf 18 750,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 750,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 785,50 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 17 881,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 17 119,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 934,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 11,98 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 849,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Merck (+ 4,01 Prozent auf 164,65 EUR), Commerzbank (+ 2,69 Prozent auf 14,71 EUR), Hannover Rück (+ 1,85 Prozent auf 231,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,62 Prozent auf 24,53 EUR) und Continental (+ 1,22 Prozent auf 62,86 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Allianz (-1,92 Prozent auf 260,30 EUR), Bayer (-1,47 Prozent auf 28,79 EUR), Deutsche Börse (-0,55 Prozent auf 179,25 EUR), RWE (-0,54 Prozent auf 34,76 EUR) und Porsche (-0,51 Prozent auf 85,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 807 011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 206,225 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 3,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

