MÄRKTE EUROPA/Airbus belastet den DAX - OMX profitiert vom Abnehmhype

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am Vortag geht es an den europäischen Börsen am Dienstag mehrheitlich wieder nach unten. Dabei zeigt sich der DAX mit einem Minus von 1,0 Prozent auf 18.138 Zähler besonders schwach. Hier belastet zum einen Airbus mit einem Minus von 11 Prozent nach einer massiven Gewinnwarnung . Zum anderen fallen Merck um 5,5 Prozent, nachdem das Unternehmen die Phase-III-Studie mit dem Medikament Xevinapant eingestellt hat. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,5 Prozent auf 4.924 Punkte nach. An der Börse in Copenhagen geht es für den OMX-Index dagegen nach oben dank Novo Nordisk und Zealand Pharma. Die Anleihen notieren aktuell stabil und liefern keinen Impuls für den Aktienmarkt. Der Euro handelt mit 1,0705 Dollar ebenfalls seitwärts.

Merck und Airbus unter Druck

Airbus hat die Jahresprognosen drastisch gesenkt, vor allem weil es weiter Probleme in der Lieferkette gibt. Bei der Deutschen Bank spricht man von einer "verblüffenden" Warnung und hat die Kaufempfehlung für die Aktie zurückgezogen. Hintergrund der Warnung seien Verzögerungen um ein Jahr beim Auslieferungshochlauf aufgrund andauernder Probleme in der Lieferkette. Darüber hinaus entwickle sich der Bereich Raumfahrt nach einem bereits schwierigen Jahr 2023 weiter unterdurchschnittlich. Die Situation erinnere an den Auslieferungsrückstand von 2022, werde aber diesmal durch die Raumfahrt noch verschärft. Im Schlepptau geht es mit Aktien der Zulieferer von Airbus abwärts. Rolls-Royce sacken in London um 2,1 Prozent ab, MTU im DAX um 2,6 Prozent. Safran geben in Paris um 3,6 Prozent nach. Der Sektor der europäischen Industriewerte, in dem diese Aktien vertreten sind, stellt mit einem Minus von 1,6 Prozent den Verlierer unter den Subindizes.

Grund für die Schwäche in Merck ist ein neuerlicher Rückschlag in der Medikamenten-Pipeline, eine Phase-III-Studie zum Krebsmittel Xevinapant wird eingestellt. Laut den Citi-Analysten hätte es Blockbuster-Potenzial mit einem Spitzenumsatz von bis zu 1,4 Milliarden Euro gehabt. "Merck gehen langsam die Optionen für die kommenden Medikamente aus", kommentiert ein Händler, denn bereits im Dezember war ein MS-Medikament gescheitert.

Astrazeneca hat dagegen mit der Krebstherapie Imfinzi positive Ergebnisse in Blasenkrebstests erzielt. Allerdings wurde der primäre Endpunkt in einer Lungenkrebsstudie nicht erreicht. Der Kurs steigt um 0,5 Prozent.

Novo-Nordisk nach News auf Allzeithoch

Die Aktie von Novo-Nordisk notiert das erste Mal vierstellig, aktuell handelt sie 3,2 Prozent höher bei 1.020 dänischen Kronen. Den Impuls liefert die Nachricht, dass der dänische Pharmakonzern sein Blockbuster-Medikament Wegovy künftig auch in China verkaufen darf. Die zuständigen Behörden haben den Verkauf des Abnehm-Medikaments zugelassen. Auch dort steigt die Nachfrage nach diesen und ähnlichen Mitteln. Das Medikament Ozempic des Unternehmens, das dieselbe Aktivzutat wie Wegovy beinhaltet, ist bereits seit 2021 in China zur Behandlung von Diabetes zugelassen. 2023 hat sich der Umsatz in dem Land mit dem Medikament auf 4,82 Milliarden Kronen - umgerechnet etwa 650 Millionen Euro - mehr als verdoppelt.

Die Fans von Abnehmpillen haben einen neuen Liebling an der Börse in Kopenhagen, für die Aktie von Zealand Pharma geht es nach der jüngsten Hausse um weitere 10 Prozent nach oben. Nicht verwunderlich ist daher, dass die Börse in Kopenhagen gegen den Trend um knapp 1,8 Prozent zulegt, seit Jahresbeginn hat der OMX-Index bereits 28 Prozent gewonnen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.924,27 -0,5% -26,71 +8,9%

Stoxx-50 4.538,90 -0,1% -3,02 +10,9%

DAX 18.137,63 -1,0% -187,95 +8,3%

MDAX 25.374,12 -1,3% -329,52 -6,5%

TecDAX 3.296,26 -0,1% -4,37 -1,2%

SDAX 14.362,97 -1,3% -187,34 +2,9%

FTSE 8.246,77 -0,4% -34,78 +7,1%

CAC 7.639,77 -0,9% -67,12 +1,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,40 -0,02 -0,17

US-Zehnjahresrendite 4,25 +0,02 +0,37

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Mo, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0701 -0,3% 1,0738 1,0730 -3,1%

EUR/JPY 170,82 -0,3% 171,17 171,31 +9,8%

EUR/CHF 0,9569 -0,1% 0,9582 0,9583 +3,1%

EUR/GBP 0,8438 -0,3% 0,8461 0,8455 -2,7%

USD/JPY 159,63 +0,0% 159,41 159,66 +13,3%

GBP/USD 1,2684 -0,0% 1,2690 1,2692 -0,3%

USD/CNH (Offshore) 7,2898 +0,1% 7,2832 7,2843 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 61.213,99 +2,0% 60.962,48 61.267,78 +40,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,32 81,63 -0,4% -0,31 +13,4%

Brent/ICE 85,73 86,01 -0,3% -0,28 +12,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,67 34,60 +0,2% +0,07 +8,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.325,89 2.333,33 -0,3% -7,44 +12,8%

Silber (Spot) 29,27 29,68 -1,4% -0,40 +23,1%

Platin (Spot) 989,32 1.002,00 -1,3% -12,68 -0,3%

Kupfer-Future 4,39 4,44 -1,1% -0,05 +11,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

