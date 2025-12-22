thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 22.12.2025 10:04:06

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in thyssenkrupp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 22.12.2020 wurde die thyssenkrupp-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,05 EUR wert. Bei einem thyssenkrupp-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 652,158 thyssenkrupp-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des thyssenkrupp-Papiers auf 9,12 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 074,29 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 50,74 Prozent.

thyssenkrupp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,68 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten