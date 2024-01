Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab

Der LUS-DAX verlor am Mittwochabend an Wert.

Am Mittwoch ging es im LUS-DAX via XETRA letztendlich um 1,30 Prozent auf 16 527,00 Punkte abwärts.

Bei 16 783,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 478,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, den Stand von 16 453,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, wurde der LUS-DAX auf 15 059,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 03.01.2023, lag der LUS-DAX noch bei 14 210,00 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1,46 Prozent auf 22,29 EUR), Hannover Rück (+ 1,29 Prozent auf 219,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,85 Prozent auf 381,00 EUR), Commerzbank (+ 0,78 Prozent auf 11,02 EUR) und Henkel vz (+ 0,33 Prozent auf 73,52 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-6,39 Prozent auf 11,13 EUR), Sartorius vz (-4,08 Prozent auf 331,20 EUR), Infineon (-3,82 Prozent auf 35,65 EUR), Zalando (-3,58 Prozent auf 20,21 EUR) und Continental (-3,38 Prozent auf 74,88 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 9 865 135 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 163,150 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 7,95 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

