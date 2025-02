Minuszeichen in New York: Dow Jones schlussendlich leichter

Am Freitag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,37 Prozent schwächer bei 44 546,08 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,844 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,639 Prozent tiefer bei 44 425,94 Punkten in den Freitagshandel, nach 44 711,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44 769,05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44 498,96 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 0,336 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 14.01.2025, bei 42 518,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2024, wurde der Dow Jones mit 43 750,86 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 38 424,27 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 5,08 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 45 054,36 Punkten. Bei 41 844,89 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 2,63 Prozent auf 138,85 USD), Goldman Sachs (+ 1,79 Prozent auf 660,55 USD), Cisco (+ 1,61) Prozent auf 64,87 USD), Apple (+ 1,27 Prozent auf 244,60 USD) und American Express (+ 1,15 Prozent auf 311,04 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Procter Gamble (-4,75 Prozent auf 162,89 USD), Amgen (-1,96 Prozent auf 291,16 USD), Travelers (-1,94 Prozent auf 238,30 USD), Merck (-1,67 Prozent auf 83,01 USD) und UnitedHealth (-1,44 Prozent auf 523,51 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 47 056 318 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,463 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at