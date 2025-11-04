Nemetschek Aktie

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

Ausblick bekräftigt 04.11.2025 13:51:00

Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Nemetschek wird im 3. Quartal deutlich profitabler

Nemetschek hat im dritten Quartal seinen profitablen Wachstumskurs dank der guten Umsätze aus Subskription und SaaS fortgesetzt.

Auf Segmentbasis trugen vor allem die beiden Segmente Design und Build zur soliden operativen Entwicklung bei dem im MDAX und TecDAX notierte Softwareunternehmen bei. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Nemetschek.

Der Umsatz stieg um 15,8 Prozent bzw. währungsbereinigt um 20 Prozent auf 293,1 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens von Vara Research 292 Millionen Euro prognostiziert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte um 24,9 Prozent auf 95,2 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge rückte entsprechend auf 32,5 Prozent von 30,1 Prozent vor. Hier hatte die Analystenprognose auf 31,8 Prozent gelautet. Unter dem Strich verdiente Nemetschek 55,3 Millionen Euro, 40,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

"Die anhaltend sehr erfolgreiche Entwicklung der Nemetschek Group zeigt die Stärke unseres Geschäftsmodells und unserer Strategie", sagte CEO Yves Padrines. "Angesichts unserer bisherigen sehr guten Geschäftsentwicklung sind wir sehr optimistisch, dass wir unsere Ziele für 2025 vollumfänglich erreichen."

Für 2025 erwartet der Konzern weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 20 bis 22 Prozent. Darin enthalten ist die im Vorjahr übernommene GoCanvas. Nemetschek hatte die Umsatzprognose im Juli erhöht. Die EBITDA-Marge soll weiterhin bei 31 Prozent liegen. Die Margenprognose berücksichtigt einen Verwässerungseffekt durch die Übernahme und außerordentliche Effekte aus der unerwarteten Insolvenz eines Zahlungsdienstleisters.

JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Underweight' - Ziel 100 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Bausoftware-Spezialisten habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Joseph George am Dienstag. Da das Wachstum zudem stärker den Umsätzen im Bereich Bau als denen aus mehrjährigen Verträgen im Bereich Design geschuldet sei, dürfte der Markt dies angesichts des jüngst schwächeren Aktienkurses begrüßen. Die schwächere Geschäftsentwicklung im Medienbereich könnte jedoch die Bedenken im Bereich KI verstärken. Die beibehaltenen Jahresziele dürften zudem Schätzungsanhebungen durch Analysten dämpfen.

Nemetschek auf April-Tief - Ziele und Mediensparte enttäuschen

Die Aktien von Nemetschek haben am Dienstag trotz positiv bewerteter Quartalszahlen weiter nachgegeben. Am Markt wurde auf die lediglich beibehaltenen Jahresziele verwiesen sowie auf das nur geringe Wachstum der Mediensparte.

Nach einem Kurssprung zum Handelsstart auf 104,60 Euro ging es rasch abwärts. Zuletzt stand via XETRA ein Minus von 4,5 Prozent auf 95,50 Euro zu Buche, womit sich die Talfahrt seit dem Rekordhoch Mitte August fortsetzt.

Inzwischen ist das Papier des Bausoftware-Herstellers zurück auf den tiefsten Stand seit Mitte April angelangt. Im Jahresverlauf steht nur noch ein kleines Plus von gut 2 Prozent zu Buche. Seit August, als die Aktie bei 138,50 eine Bestmarke erreicht hatte, beträgt das Minus etwas mehr als 30 Prozent.

Analysten, etwa von der Citigroup, JPMorgan oder der UBS äußerten sich positiv. Sie alle sprachen von einem soliden, starken Quartal, wobei Citigroup-Analyst Balajee Tirupati vor allem den im Jahresvergleich deutlich gestiegenen freien Barmittelzufluss positiv hervorhob und den Fokus nun auf den Wachstumsaussichten und der KI-Strategie liegen sieht.

Wegen des beibehaltenen Ausblicks von Nemetschek seien steigende Markterwartungen allerdings nicht zu erwarten, schrieben die JPMorgan-Analysten Joseph George und Toby Ogg sowie auch Armin Kremser von der DZ Bank.

Kremser, der darauf hinwies, dass der Aktienkurs seit Sommer trotz eines angehobenen Umsatzausblicks kontinuierlich gefallen ist, erklärte: "Wir sehen bei relativ konstanten Broker-Gewinnschätzungen anhaltenden Druck auf die Bewertungsmultiplikatoren und rechnen mit einer Fortsetzung dieses Umfelds".

Zudem dürfte ihm und auch den beiden JPMorgan-Analysten zufolge das "Quasi-Nullwachstum" bei Media hinterfragt werden. So war in der Mediensparte, in der Nemetschek mit seiner Tochter Maxon 3D-Animationssoftware unter anderem für Filmstudios anbietet, der Umsatz ex Währungsveränderungen um knapp drei Prozent gestiegen. Das könnte bei den Anlegern Sorgen um die Konkurrenz von KI-Software schüren, hieß es von JPMorgan.

DOW JONES / dpa-AFX

Nemetschek-Aktie fällt - MWB Research hält an seiner Kaufgelegenheit fest

11:00 Nemetschek Neutral UBS AG
08:18 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
Nemetschek SE 95,25 -4,08%

Nemetschek SE 95,25 -4,08% Nemetschek SE

