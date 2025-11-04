Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Ausblick bekräftigt 04.11.2025 08:33:00

Nemetschek-Aktie höher: Nemetschek wird im 3. Quartal deutlich profitabler

Nemetschek-Aktie höher: Nemetschek wird im 3. Quartal deutlich profitabler

Nemetschek hat im dritten Quartal seinen profitablen Wachstumskurs dank der guten Umsätze aus Subskription und SaaS fortgesetzt.

Auf Segmentbasis trugen vor allem die beiden Segmente Design und Build zur soliden operativen Entwicklung bei dem im MDAX und TecDAX notierte Softwareunternehmen bei. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Nemetschek.

Der Umsatz stieg um 15,8 Prozent bzw. währungsbereinigt um 20 Prozent auf 293,1 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens von Vara Research 292 Millionen Euro prognostiziert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte um 24,9 Prozent auf 95,2 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge rückte entsprechend auf 32,5 Prozent von 30,1 Prozent vor. Hier hatte die Analystenprognose auf 31,8 Prozent gelautet. Unter dem Strich verdiente Nemetschek 55,3 Millionen Euro, 40,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

"Die anhaltend sehr erfolgreiche Entwicklung der Nemetschek Group zeigt die Stärke unseres Geschäftsmodells und unserer Strategie", sagte CEO Yves Padrines. "Angesichts unserer bisherigen sehr guten Geschäftsentwicklung sind wir sehr optimistisch, dass wir unsere Ziele für 2025 vollumfänglich erreichen."

Für 2025 erwartet der Konzern weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 20 bis 22 Prozent. Darin enthalten ist die im Vorjahr übernommene GoCanvas. Nemetschek hatte die Umsatzprognose im Juli erhöht. Die EBITDA-Marge soll weiterhin bei 31 Prozent liegen. Die Margenprognose berücksichtigt einen Verwässerungseffekt durch die Übernahme und außerordentliche Effekte aus der unerwarteten Insolvenz eines Zahlungsdienstleisters.

Nemetschek mit Chance auf Erholung nach Kursverlusten

Nach hohen Kursverlusten seit August haben die Aktien von Nemetschek am Dienstag die Chance auf eine Stabilisierung.

Die Quartalsbilanz des Software-Entwicklers kam im vorbörslichen Handel gut an, der Kurs stieg in einem schwachen Gesamtmarkt um gut zwei Prozent auf 102,20 Euro in Relation zum XETRA-Schluss am Vortag. Zuvor hatten die Papiere vom Zwischenhoch bei 138,50 Euro allerdings fast 30 Prozent eingebüßt.

Das operative Ergebnis (Ebitda) habe im dritten Quartal die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Joseph George von JPMorgan in einer ersten Reaktion. Das sollte am Markt gut aufgenommen werden. Gleichzeitig begrenze aber der unveränderte Ausblick des Unternehmens höhere Marktschätzungen.

DOW JONES / dpa-AFX Broker

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Nemetschek-Aktie fällt - MWB Research hält an seiner Kaufgelegenheit fest

Bildquelle: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SEmehr Nachrichten

Analysen zu Nemetschek SEmehr Analysen

16.10.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.09.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Nemetschek Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nemetschek SE 102,10 2,82% Nemetschek SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt geben im Dienstagshandel voraussichtlich deutlich nach. An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen