AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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17.03.2026 19:01:00
Nvidia attackiert mit dem ARM-Serverprozessor Vera auch AMD und Intel
Server-Racks mit bis zu 22.528 CPU-Kernen: Nvidias Vera-CPU mit Olympus-Kernen kommt nicht nur im Gespann mit KI-Beschleunigern auf den Markt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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