Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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06.10.2026 12:32:00
OpenCourant: Der Fork, den Siemens nicht stoppen kann
Nach der Einstellung von OpenRadioss führt ein neuer Fork den Simulationssolver unter dem Namen OpenCourant fort.
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