Optimismus in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag

Derzeit agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Um 15:56 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,18 Prozent nach oben auf 17 931,00 Punkte.

Bei 17 876,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 069,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 02.04.2024, einen Stand von 18 309,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 02.02.2024, bei 16 944,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 02.05.2023, einen Stand von 15 761,50 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 7,09 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 3,84 Prozent auf 28,40 EUR), QIAGEN (+ 2,15 Prozent auf 39,92 EUR), RWE (+ 1,96 Prozent auf 33,27 EUR), Siemens Energy (+ 1,40 Prozent auf 19,57 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,16 Prozent auf 21,74 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-3,81 Prozent auf 23,72 EUR), MTU Aero Engines (-2,82 Prozent auf 220,20 EUR), Infineon (-2,43 Prozent auf 31,93 EUR), Rheinmetall (-1,89 Prozent auf 507,40 EUR) und Siemens Healthineers (-1,54 Prozent auf 51,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 4 871 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 198,078 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,81 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at