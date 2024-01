Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start mit Gewinnen

Der DAX bleibt auch am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der DAX steigt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,10 Prozent auf 16 809,40 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,682 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,999 Prozent auf 16 793,27 Punkte an der Kurstafel, nach 16 627,09 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 16 787,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 814,19 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 0,751 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 16 706,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, erreichte der DAX einen Stand von 14 879,94 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, bei 15 093,11 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 0,239 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 16 963,47 Punkte. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 12,69 Prozent auf 13,99 EUR), SAP SE (+ 7,70 Prozent auf 160,86 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,78 Prozent auf 116,94 EUR), Zalando (+ 2,26 Prozent auf 18,31 EUR) und Siemens (+ 1,59 Prozent auf 164,62 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-1,34 Prozent auf 34,36 EUR), Deutsche Börse (-0,96 Prozent auf 185,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 390,50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,63 Prozent auf 44,07 EUR) und Beiersdorf (-0,59 Prozent auf 133,80 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 176 960 Aktien gehandelt. Mit 175,853 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,73 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,38 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at