Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktie auf dem Prüfstand
|
14.09.2026 11:58:47
Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Modularisierung werde zum entscheidenden Faktor, um den Ausbau von KI-Rechenzentren zu beschleunigen, schrieb Alasdair Leslie am Montag. Denn die Bauausführung löse die Stromverfügbarkeit als primären Engpass ab. Leslie sieht in seiner Branchenanalyse Schneider, Vertiv und Eaton als größte Profiteure dieser Entwicklung, bei Legrand, ABB und Siemens hingegen noch Anpassungsbedarf.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 259,10 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 27,36 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 157 958 Siemens-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 10,6 Prozent. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 01:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
09:28
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
11.09.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.09.26
|XETRA-Handel: DAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich stärker (finanzen.at)