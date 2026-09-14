Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Modularisierung werde zum entscheidenden Faktor, um den Ausbau von KI-Rechenzentren zu beschleunigen, schrieb Alasdair Leslie am Montag. Denn die Bauausführung löse die Stromverfügbarkeit als primären Engpass ab. Leslie sieht in seiner Branchenanalyse Schneider, Vertiv und Eaton als größte Profiteure dieser Entwicklung, bei Legrand, ABB und Siemens hingegen noch Anpassungsbedarf.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 259,10 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 27,36 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 157 958 Siemens-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 10,6 Prozent. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 01:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.