Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX-Performance im Blick
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10.08.2026 12:26:46
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX im Plus
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,28 Prozent fester bei 26 422,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 309,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 429,00 Einheiten.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der LUS-DAX bei 25 116,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 24 402,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 24 252,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,56 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 442,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 3,08 Prozent auf 63,99 EUR), Siemens Energy (+ 2,74 Prozent auf 157,74 EUR), QIAGEN (+ 2,24 Prozent auf 37,28 EUR), RWE (+ 1,46 Prozent auf 57,04 EUR) und adidas (+ 1,37 Prozent auf 166,30 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Brenntag SE (-2,00 Prozent auf 62,80 EUR), Rheinmetall (-1,69 Prozent auf 1 127,00 EUR), Beiersdorf (-1,65 Prozent auf 79,86 EUR), Deutsche Telekom (-1,48 Prozent auf 28,61 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,28 Prozent auf 75,34 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 846 047 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 213,282 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,16 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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