Siemens Energy Aktie

153,32EUR 0,68EUR 0,45%
Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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05.08.2026 09:11:38

Siemens Energy Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe einen rekordhohen Auftragseingang verzeichnet, schrieb Richard Dawson in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Profitiert habe das Unternehmen vor allem von der Nachfrage nach Gasturbinen, hier liege der Auftragseingang um 6,4 Prozent über dem Konsens./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
152,40 € 		Abst. Kursziel*:
34,51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
153,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,71%
Analyst Name::
Richard Dawson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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