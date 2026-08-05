NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 235 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Phil Buller fasste in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Erkenntnisse mit Blick auf das dritte Geschäftsquartal zusammen. Dieses sei stark gewesen und führe dazu, dass seine Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebit) im mittleren einstelligen Prozentbereich stiegen./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:34 / BST



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