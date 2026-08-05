Siemens Energy Aktie

151,28EUR -1,36EUR -0,89%
Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 18:26:50

Siemens Energy Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 235 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Phil Buller fasste in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Erkenntnisse mit Blick auf das dritte Geschäftsquartal zusammen. Dieses sei stark gewesen und führe dazu, dass seine Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebit) im mittleren einstelligen Prozentbereich stiegen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:34 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
158,60 € 		Abst. Kursziel*:
54,48%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
151,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61,95%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten