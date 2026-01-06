Siemens Healthineers Aktie
|45,59EUR
|0,84EUR
|1,88%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Er rechne damit, dass der Start in das neue Geschäftsjahr verhalten gewesen sei, schrieb Falko Friedrichs in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen des Medizintechnikkonzerns zum ersten Geschäftsquartal 2025/26. Dies habe das Unternehmen auch bereits avisiert. Die Prognose für das Gesamtjahr dürfte jedoch bestätigt werden. Da das Jahr aber ein Übergangsjahr werde und wegen der Pläne der Mutter Siemens ihre Beteiligung zu reduzieren, rate er jedoch vom Kauf der Aktie ab./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
44,50 €
|
Abst. Kursziel*:
3,37%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
45,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,90%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|45,52
|1,72%
