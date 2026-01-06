Siemens Healthineers Aktie

45,59EUR 0,84EUR 1,88%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.01.2026 15:22:10

Siemens Healthineers Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Er rechne damit, dass der Start in das neue Geschäftsjahr verhalten gewesen sei, schrieb Falko Friedrichs in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen des Medizintechnikkonzerns zum ersten Geschäftsquartal 2025/26. Dies habe das Unternehmen auch bereits avisiert. Die Prognose für das Gesamtjahr dürfte jedoch bestätigt werden. Da das Jahr aber ein Übergangsjahr werde und wegen der Pläne der Mutter Siemens ihre Beteiligung zu reduzieren, rate er jedoch vom Kauf der Aktie ab./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
44,50 € 		Abst. Kursziel*:
3,37%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
45,59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,90%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Healthineers AGmehr Analysen

15:22 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
19.12.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
18.12.25 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
17.12.25 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
16.12.25 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens Healthineers AG 45,52 1,72% Siemens Healthineers AG

Aktuelle Aktienanalysen

16:04 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
15:24 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
15:23 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
15:22 Siemens Hold Deutsche Bank AG
15:22 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
15:04 Nike Outperform Bernstein Research
15:03 adidas Outperform Bernstein Research
14:32 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14:25 ABB Underweight Barclays Capital
14:21 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
14:16 ING Group Overweight Barclays Capital
14:10 Schneider Electric Buy UBS AG
14:03 Hennes & Mauritz AB Underperform Bernstein Research
14:00 Inditex Outperform Bernstein Research
13:58 Michelin Neutral UBS AG
13:58 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
13:58 easyJet Outperform Bernstein Research
13:57 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
13:57 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
13:56 Zalando Underperform Bernstein Research
13:48 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
13:48 PUMA Outperform Bernstein Research
12:52 Brenntag Underweight Morgan Stanley
12:52 Chevron Outperform RBC Capital Markets
12:51 BP Sector Perform RBC Capital Markets
12:50 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
12:50 Deutsche Börse Neutral UBS AG
12:50 Shell Outperform RBC Capital Markets
12:50 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
12:45 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:43 BP Neutral UBS AG
12:43 Shell Neutral UBS AG
12:42 TotalEnergies Buy UBS AG
12:42 Eni Buy UBS AG
12:42 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
11:53 Palfinger kaufen Deutsche Bank AG
11:50 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
11:50 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
11:48 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:39 Dürr Buy Warburg Research
11:38 DEUTZ Buy Warburg Research
11:35 Nike Outperform RBC Capital Markets
11:34 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:33 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
11:31 Alstom Buy Deutsche Bank AG
11:31 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
11:26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
11:10 Tesla Verkaufen DZ BANK
10:07 Symrise Overweight Morgan Stanley
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen