Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
17.03.2026 05:59:38
ROUNDUP: Körber-Chef sieht deutsches Exportmodell bedroht
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Chef des Technologiekonzerns Körber, Stephan Seifert, sieht das deutsche Exportmodell bedroht. "Unser langfristiger Wohlstand kommt ganz wesentlich vom Export, aber wir werden unsere Position und unseren Wohlstand nicht halten können, wenn wir so weitermachen wie bisher", sagte Seifert im Interview der Deutschen Presse-Agentur.
Unter dem deutschen Exportmodell wird gemeinhin eine Wachstumsstrategie verstanden, die auf der Ausfuhr hochwertiger Güter fußt. Seifert nannte die Stichwörter "Innovationsführerschaft, Erfinderreichtum und Unternehmertum".
"Das Geschäftsmodell Deutschland muss sich neu erfinden", sagte Seifert weiter. Wichtig sei, Zugriff auf führende Technologien des 21. Jahrhunderts wie Künstliche Intelligenz zu bekommen. Dazu rät der Vorstandsvorsitzende zu Partnerschaften mit Firmen im Ausland - besonders den USA und Asien. Der Technologiekonzern Siemens mache das etwa beispielhaft.
Körber arbeitet den Angaben nach mit Firmen im Ausland zusammen und kauft zu, um Zugang zu Technologien und Märkten zu erhalten.
Wettbewerb aus China setzt Mittelstand zu
Dem Mittelstand - Seifert zählt Körber dazu - setze vor allem Wettbewerb aus China zu. Seifert sagte: "Der Wettbewerb wird jeden Tag sichtbarer, virulenter." Deutschland verliere jeden Tag an relativer Wettbewerbsfähigkeit.
Der Begriff Mittelstand ist nicht einheitlich definiert: Die Förderbank KfW versteht darunter etwa Unternehmen mit nicht mehr als 500 Beschäftigten und 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Andere definieren den Begriff über die Eigentümerstruktur. Körber etwa ist ein Stiftungsunternehmen, das einen Teil seines Gewinns an die gemeinnützige Körber-Stiftung abgibt.
Erwartungen an Regierung haben sich nicht erfüllt
Von der schwarz-roten Bundesregierung zeigte sich Seifert enttäuscht. "Ich war sehr hoffnungsvoll am Tag nach der Bundestagswahl. Heute muss ich sagen, dass viele Ankündigungen nicht umgesetzt worden sind."
Von der Regierung erwartet Seifert mehr Konstanz. Die geplante Teil-Abkehr der EU-Kommission vom sogenannten Verbrenner-Aus - die Bundesregierung unterstützt den Kurs der Kommission - nannte er als Beispiel. Investitionen in neue Technologien wie Batteriezellen werde das nicht stärken. In den vergangenen 20 Jahren sei eine verlässliche Industrie- und Wirtschaftspolitik verloren gegangen.
Vom reinen Maschinenbauer zum Technologiekonzern
Die Ursprünge Körbers reichen bis 1946 zurück. Das Unternehmen belieferte als Maschinenbauer vor allem die Tabakindustrie, später kamen Bereiche wie Papier und Schleiftechnik hinzu. Seifert leitete nach eigener Aussage zwischen Ende 2016 und Anfang 2017 einen Jahre zuvor angekündigten Umbau ein: Körber gab mehrere konventionelle Geschäftsfelder ab und kaufte an anderer Stelle zu - etwa im Softwarebereich.
Inzwischen ist Körber in die Bereiche Pharma, Supply-Chain und Technologies (Deutsch: Lieferkette und Technologien) gegliedert. Körber bietet vor allem Maschinen, Anlagen und Software an. Laut Website hat der Konzern rund 13.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten weltweit. Den genauen Jahresüberschuss nennt das nicht börsennotierte Unternehmen nicht./lkm/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
05:59
|ROUNDUP: Körber-Chef sieht deutsches Exportmodell bedroht (dpa-AFX)
|
05:31
|Körber-Chef sieht deutsches Exportmodell bedroht (dpa-AFX)
|
16.03.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.03.26
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16.03.26
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.03.26
|Zuversicht in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|05.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|220,50
|0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.