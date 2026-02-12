Siemens Aktie
|272,00EUR
|15,60EUR
|6,08%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Zudem habe der Technologiekonzern sein Gewinnziel für das Geschäftsjahr 2025/26 erhöht./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
245,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
271,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,88%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
272,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,06%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
09:30
|Siemens Healthineers-Aktie stärker: Spinoff könnte erst 2027 stattfinden (Dow Jones)
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07:04
|Siemens erhöht Ergebnisprognose (dpa-AFX)
|
11.02.26
|Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)