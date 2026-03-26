Siemens Aktie
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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Für Europas größte Energietechnikunternehmen wird die Aufrechterhaltung ihrer globalen Marktführerschaft wahrscheinlich davon abhängen, in der nächsten Technologiewelle die Nase vorn zu haben, schrieb Alasdair Leslie in einem am Donnerstag vorliegenden Bericht. In seiner Reihe über die Schlüsseltechnologien und -unternehmen der Zukunft beschäftigte sich der Analyst dieses Mal mit den Chancen und Risiken von Solid-State-Transformatoren (SST). Zudem lieferte er eine "Bottom-up"-Schätzung des potenziellen Marktvolumens dieser aufgrund ihrer höheren Energieeffizienz wesentlichen Infrastruktur für KI-Rechenzentren./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
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Unternehmen:
Siemens AG
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
290,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
208,50 €
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Abst. Kursziel*:
39,09%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
208,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,09%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
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KGV*:
-
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