Schwache Performance in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus

Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0,03 Prozent schwächer bei 4 394,20 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,124 Prozent tiefer bei 4 389,87 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 395,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 389,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 394,45 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 0,792 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, den Stand von 4 428,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.02.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 203,77 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 050,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,39 Prozent nach oben. Bei 4 462,29 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Glencore (+ 1,23 Prozent auf 4,73 GBP), AstraZeneca (+ 1,16 Prozent auf 122,02 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,05 Prozent auf 45,15 GBP), GSK (+ 0,78 Prozent auf 16,86 GBP) und National Grid (+ 0,67 Prozent auf 10,55 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BAT (-0,55 Prozent auf 23,38 GBP), Rio Tinto (-0,55 Prozent auf 54,42 GBP), RELX (-0,38 Prozent auf 32,90 GBP), BP (-0,18 Prozent auf 5,19 GBP) und Unilever (-0,05 Prozent auf 41,38 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 008 235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 523,570 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,05 erwartet. Mit 10,18 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at