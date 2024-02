Schwache Performance in Frankfurt: DAX mittags im Minus

Am Dienstag tendiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,10 Prozent leichter bei 16 886,97 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,716 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,366 Prozent auf 16 965,89 Punkte an der Kurstafel, nach 16 904,06 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 16 871,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 967,67 Punkten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, den Wert von 16 594,21 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 06.11.2023, bei 15 135,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2023, wies der DAX einen Stand von 15 345,91 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 0,701 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 004,55 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 2,52 Prozent auf 10,98 EUR), Siemens Energy (+ 1,56 Prozent auf 14,01 EUR), Rheinmetall (+ 1,53 Prozent auf 332,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,13 Prozent auf 215,40 EUR) und SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 166,30 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen RWE (-2,83 Prozent auf 32,97 EUR), Infineon (-2,80 Prozent auf 33,69 EUR), Porsche (-1,94 Prozent auf 80,94 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,68 Prozent auf 117,08 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,41 Prozent auf 27,21 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 288 920 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 191,410 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,79 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,90 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at