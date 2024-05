Schwache Performance in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Um 15:40 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,14 Prozent tiefer bei 8 132,85 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,589 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 144,13 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 144,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 132,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 178,95 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,086 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, den Wert von 7 952,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.02.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 622,16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wies der FTSE 100 7 870,57 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 5,33 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 199,95 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Severn Trent (+ 2,13 Prozent auf 25,19 GBP), BT Group (+ 1,85 Prozent auf 1,05 GBP), Smith Nephew (+ 1,74 Prozent auf 9,96 GBP), GSK (+ 1,64 Prozent auf 17,01 GBP) und Standard Chartered (+ 1,36 Prozent auf 6,99 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Ashtead (-2,80 Prozent auf 56,79 GBP), Haleon (-2,77 Prozent auf 3,30 GBP), JD Sports Fashion (-2,53 Prozent auf 1,13 GBP), Ocado Group (-2,15 Prozent auf 3,46 GBP) und BP (-1,84 Prozent auf 5,11 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 43 244 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 218,190 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

