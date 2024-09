Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich am Freitagmittag leichter

Am Freitag tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,97 Prozent tiefer bei 18 817,13 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,787 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,561 Prozent auf 18 895,82 Punkte an der Kurstafel, nach 19 002,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 800,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 900,44 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 1,05 Prozent. Vor einem Monat, am 20.08.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 357,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, bewegte sich der DAX bei 18 254,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 781,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 12,21 Prozent nach oben. Bei 19 044,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Deutsche Börse (+ 0,98 Prozent auf 207,10 EUR), EON SE (+ 0,91 Prozent auf 13,30 EUR), Allianz (+ 0,62 Prozent auf 293,60 EUR), Symrise (+ 0,58 Prozent auf 120,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,54 Prozent auf 277,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-6,80 Prozent auf 55,00 EUR), Porsche (-5,38 Prozent auf 65,06 EUR), Infineon (-4,38 Prozent auf 29,49 EUR), adidas (-4,14 Prozent auf 217,70 EUR) und Merck (-3,63 Prozent auf 160,80 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4 059 701 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 232,810 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,61 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at