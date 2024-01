Schwacher Handel: LUS-DAX fällt am Dienstagnachmittag zurück

Der LUS-DAX kommt am Nachmittag nicht vom Fleck.

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,08 Prozent auf 16 751,50 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 964,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 645,50 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 16 453,00 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 203,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.01.2023, den Wert von 14 056,00 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 4,11 Prozent auf 298,80 EUR), Sartorius vz (+ 2,61 Prozent auf 341,90 EUR), Fresenius SE (+ 2,17 Prozent auf 28,68 EUR), Commerzbank (+ 1,21 Prozent auf 10,89 EUR) und Bayer (+ 1,19 Prozent auf 34,03 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-3,08 Prozent auf 20,79 EUR), Infineon (-2,37 Prozent auf 36,91 EUR), SAP SE (-1,61 Prozent auf 137,24 EUR), Symrise (-1,43 Prozent auf 98,22 EUR) und Merck (-1,35 Prozent auf 142,15 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 479 534 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 163,150 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at