Schwacher Handel: LUS-DAX sackt am Nachmittag ab

Der LUS-DAX gibt sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Um 15:56 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,61 Prozent auf 18 022,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 17 984,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 147,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 521,00 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, wies der LUS-DAX 16 945,00 Punkte auf. Der LUS-DAX lag am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2023, bei 15 945,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,63 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 5,32 Prozent auf 27,54 EUR), Commerzbank (+ 2,11 Prozent auf 14,03 EUR), Siemens Energy (+ 1,41 Prozent auf 19,40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,39 Prozent auf 39,44 EUR) und Henkel vz (+ 1,30 Prozent auf 74,56 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,37 Prozent auf 71,52 EUR), BMW (-4,35 Prozent auf 102,15 EUR), Zalando (-4,31 Prozent auf 24,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,27 Prozent auf 115,60 EUR) und Porsche (-3,25 Prozent auf 84,44 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 448 534 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 203,097 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,97 zu Buche schlagen. Mit 7,65 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at