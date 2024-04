Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX gibt am Dienstagnachmittag nach

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,63 Prozent leichter bei 18 202,69 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,839 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,003 Prozent schwächer bei 18 318,40 Punkten in den Handel, nach 18 318,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18 141,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 318,51 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 17 814,51 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 09.01.2024, einen Wert von 16 688,36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, den Stand von 15 597,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 4,04 Prozent auf 33,64 EUR), Sartorius vz (+ 1,20 Prozent auf 352,80 EUR), Zalando (+ 1,11 Prozent auf 26,31 EUR), Continental (+ 0,88 Prozent auf 66,74 EUR) und RWE (+ 0,74 Prozent auf 31,19 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-7,28 Prozent auf 519,80 EUR), Daimler Truck (-2,56 Prozent auf 45,98 EUR), MTU Aero Engines (-2,39 Prozent auf 220,10 EUR), Heidelberg Materials (-2,38 Prozent auf 96,94 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,02 Prozent auf 417,90 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 080 626 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 207,089 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,22 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at