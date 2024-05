Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich schwächer

Schlussendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent tiefer bei 18 656,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 744,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 640,00 Zählern.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 17 940,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.02.2024, wies der LUS-DAX 17 416,00 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 16 225,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 11,42 Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 3,74 Prozent auf 37,71 EUR), Symrise (+ 1,73 Prozent auf 105,60 EUR), Merck (+ 1,69 Prozent auf 168,50 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,05 Prozent auf 53,98 EUR) und RWE (+ 0,84 Prozent auf 34,71 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Covestro (-4,07 Prozent auf 47,90 EUR), Porsche (-3,59 Prozent auf 76,72 EUR), Sartorius vz (-2,33 Prozent auf 264,20 EUR), QIAGEN (-2,24 Prozent auf 40,53 EUR) und Brenntag SE (-1,74 Prozent auf 67,80 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 833 337 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 209,377 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,95 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at