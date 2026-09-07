Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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07.09.2026 12:59:00
Should You Avoid Nike Stock, Even at a 12-Year Low?
Investors have been waiting for Nike (NYSE: NKE) stock to hit bottom and start to move up for a long time, but it just keeps going lower.Since its peak in November 2021, when it traded near $180 per share, Nike stock has plummeted by about 78% to its current price of $38.50 per share. The stock price has not been this low in about 12 years. This year, the stock price is down about 40% year-to-date, as hopes of a turnaround under new CEO Elliott Hill have been derailed by weak demand and sputtering revenue in a challenging market marked by high inflation, tariffs, and intense competition in the wholesale market that Nike is now trying to reenter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nike Inc.
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04.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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04.09.26
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04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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04.09.26
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04.09.26
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03.09.26
|NYSE-Handel: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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03.09.26
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03.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|13.07.26
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|Bernstein Research
|02.07.26
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|31.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|25.08.26
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|RBC Capital Markets
|20.08.26
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