Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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07.09.2026 12:59:00

Should You Avoid Nike Stock, Even at a 12-Year Low?

Investors have been waiting for Nike (NYSE: NKE) stock to hit bottom and start to move up for a long time, but it just keeps going lower.Since its peak in November 2021, when it traded near $180 per share, Nike stock has plummeted by about 78% to its current price of $38.50 per share. The stock price has not been this low in about 12 years. This year, the stock price is down about 40% year-to-date, as hopes of a turnaround under new CEO Elliott Hill have been derailed by weak demand and sputtering revenue in a challenging market marked by high inflation, tariffs, and intense competition in the wholesale market that Nike is now trying to reenter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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