Siemens-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Siemens-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Siemens-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der besseren Auftragsentwicklung stehe die Schwäche bei Margen und Barmittelzufluss gegenüber.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 11:21 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,3 Prozent auf 177,68 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23,82 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 1 098 104 Stück. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2024 um 7,5 Prozent. Am 16.05.2024 dürfte Siemens die Bilanz für Q2 2024 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 07:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.